ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрону дорікнули у недоречності його заяви про відповідь на ядерний удар Путіна

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 14 жовтня 2022 11:16
Макрону дорікнули у недоречності його заяви про відповідь на ядерний удар Путіна Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес звинуватив Еммануеля Макрона в тому, що він "показав свої карти" у напруженій "словесній ядерній війні" між Володимиром Путіним та Заходом. Президент Франції дорікнув тому, що він виключив ядерний удар, якщо російський президент застосує свій арсенал для нападу на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

США та Великобританія дотримуються обережної політики двозначності щодо того, як вони можуть реагувати на загрози Путіна.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Франції, міністр оборони сказав на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі: "Це розкриває карти президента Макрона".

Він додав: "Ми вважаємо, що якби Росія застосувала ядерну зброю, це мало б серйозні наслідки для Росії. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишило б її неймовірно ізольованою у всьому світі".

Джерела в НАТО повідомили The Telegraph, що коментарі Макрона загрожують "принципам стримування".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не використовуватиме ядерну зброю, якщо Росія вдарить по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
Тренування з англійським акцентом. Як у Великій Британії готують бійців ЗСУ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тренування з англійським акцентом. Як у Великій Британії готують бійців ЗСУ