Макрон звернувся до нації через протести: як французи можуть чинити таке з Францією?

Макрон засудив "неконтрольоване" насильство

Президент Франції засудив дії "заколотників з ультралівих угруповань, до яких приєдналися численні злочинці", звинувативши їх у "неконтрольованому насильстві".

"Були розграбовані магазини, атаковані громадські будівлі, торгові точки та мерії...Дивлячись на ці кадри, ми всі запитували себе: як французи можуть чинити таке з Францією? Ніщо цього не виправдовує, ніщо не пояснює і ніщо не вибачає", - заявив він, говорячи про підпали мерії Ліможа та туристичного офісу в Ліоні, проникнення до мерії Марселя та напад на резиденцію префекта в Бордо.

Макрон висловив "гнів" і "сором" через погроми, висловивши підтримку правоохоронцям, обраним посадовцям та підприємцям, які постраждали від насильства.

Він запевнив, що постраждалі підприємці не залишаться "один на один із труднощами". Прем'єр-міністр уже в понеділок очолить кризовий штаб для мобілізації "якомога швидшої допомоги" та підтримки постраждалих.

Макрон вимагає пояснень щодо провалів розвідки після заворушень

Макрон також закликав уряд зробити "всі висновки" із суботніх подій, зокрема в питаннях розвідки та прогнозування, аби подібне "не могло повторитися".

"Я очікую чітких відповідей, і буде забезпечено повну прозорість", - заявив президент, уточнивши, що доручив міністру внутрішніх справ з'ясувати всі обставини подій. Він також оголосив, що розслідування проводитимуться "з усією належною оперативністю та якомога швидше".

Він також пообіцяв притягнути погромників до відповідальності.

"Ті, хто руйнував, мають заплатити. Ті, хто грабував, мають відшкодувати збитки. Ті, хто намагався повалити Республіку, відповідатимуть за це", - заявив він.

Водночас він закликав відрізняти винуватців погромів від мітингувальників, які вийшли висловити свої вимоги. Він визнав, що занепокоєння щодо вартості життя та зростання цін на пальне є законними. Макрон пов'язав це зростання з наслідками конфлікту в Перській затоці, у якому Франція не бере участі. Він оголосив, що вже з понеділка продовжить міжнародні кроки для забезпечення Франції пальним і газом, вирушивши до країн Затоки.

Він заявив, що розуміє занепокоєння молоді, і обіцяє вжити заходів щодо купівельної спроможності. Також він закликав французів надати перевагу демократичному дискурсу за шість місяців до президентських виборів.

"Усі ті, хто сьогодні переконує вас, що наразі головне - виходити на вулиці, мітингувати та створювати безлад, мають лише одну мету: зашкодити Республіці та зірвати дебати...Наша країна заслуговує на гідні президентські вибори через шість місяців", - заявив він, закликавши до "єдності, спокою та поваги".

Макрон обіцяє бути "безкомпромісним" до погромників і закликає до спокою

"Префекти ухвалюватимуть рішення спільно з мерами для захисту наших міст, громадських будівель та магазинів", - заявив Макрон. Він уточнив, що ці заходи можуть передбачати аж до "заборони певних зібрань" та вжиття "усіх необхідних дій".

Глава держави закликав політичні партії, а також професійні та спілкові організації "однозначно засудити будь-яке насильство та закликати до спокою".

Також Макрон оголосив, що уряд уже цього тижня працюватиме з ліцеїстами, студентами, викладачами, профспілками, організаціями роботодавців та обраними посадовцями для розробки відповідей на занепокоєння молоді.

"Ми не можемо просити нашу молодь вірити в майбутнє, не даючи їй можливості будувати рішення та сидіти за столом переговорів", - заявив він.