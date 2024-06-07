Макрон зробив заяву щодо відправки інструкторів в Україну

Позиція Макрона

"Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід", - сказав він.

Макрон додав, що Франція не воює з Росією, не хоче ескалації, але хоче зробити все, щоб допомогти Україні оборонятися. Президент Франції не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією.

"Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими "червоними лініями". Третє - ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію, і вже багато наших партнерів дали згоду", - пояснив президент Франції.

Він уточнив, що з поваги до партнерів не може зараз сказати, що Франція буде це робити. При цьому вони знають, що Франція буде не одна і буде використовувати наступні дні, щоб організувати широку коаліцію, щоб відповісти на запити України в тих самих рамках, про які Макрон говорив.

Позиція Зеленського

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ініціативи щодо відправлення в Україну інструкторів країн Заходу.

"Я хочу, щоб була чітко сформульована наша позиція. Ми підтримуємо ініціативу президента Макрона щодо відправки інструкторів в Україну. І до речі, це просто скорочує шлях до навчання. У чому сюрприз? Країни НАТО навчали наших солдатів на своїх територіях, але це коротший шлях. Тому я вдячний за цю ініціативу", - сказав глава України.