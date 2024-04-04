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Макрон заявив, що у нього "нема сумнівів", що Росія націлиться на Олімпійські ігри

Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Емманюель Макрон зробив заяву про втручання Росії в проведення Олімпійських ігор 2024, що пройдуть у Парижі влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, він "не має сумнівів", що Росія націлиться на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

"У мене немає жодних сумнівів, у тому числі й щодо інформації", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання репортера про загрозу Росії Олімпійським іграм.

Його коментар, зроблений на заході в Парижі, присвяченому відкриттю нового водного центру Олімпійських ігор, як зазначає видання, "є найбільш явним на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці ігор".

Нагадаємо, Макрон нещодавно зайняв жорсткішу позицію щодо війни в Україні, заявивши, що Москва має бути переможена, хоча він ясно дав зрозуміти, що Франція не має наміру розпалювати військові дії проти Росії.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція запропонує санкції на рівні всього ЄС щодо тих, хто стоїть за поширенням "дезінформації".

Олімпіада 2024

Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком літні Олімпійські ігри, які планується провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Прийом офіційних заявок розпочався 15 січня 2015 року та був закінчений 15 вересня 2015 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131 сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж.

Україна вже звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом усунути від участі в літніх Іграх у Парижі деяких російських спортсменів через порушення ними умов "нейтральності".

Нагадаємо, згідно з рішенням МОК, Росія як держава не може брати участь в іграх, але її атлетам дозволили виступати на змаганнях під білим прапором як незалежні спортсмени.

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ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронОлімпіада 2024