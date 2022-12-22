Макрон заявив, що Європа має "обмежити залежність від США" у контексті НАТО

Він зазначив, що не бачить поштовх до розвитку європейської оборони як альтернативу НАТО.

"Сильніша Європа дозволить континенту стати більш автономним в рамках альянсу, діючи всередині НАТО, разом з НАТО, але водночас не залежачи від НАТО...Альянс - це не те, на що потрібно покладатися. Це те, що треба обирати, з чим і як працювати... Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію", - заявив Макрон.

Нагадаємо, перед цим французький лідер виступив не з менш гучною заявою. Він назвав вступ України до НАТО малоймовірним і знову згадав про "гарантії безпеки" для Росії.

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