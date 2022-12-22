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Макрон заявив, що Європа має "обмежити залежність від США" у контексті НАТО

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Європа повинна обмежити "залежність від США" щодо безпеки. Нібито європейським країнам потрібно розвинути власні оборонні можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емануеля Макрона, якого цитує The Guardian.

Він зазначив, що не бачить поштовх до розвитку європейської оборони як альтернативу НАТО.

"Сильніша Європа дозволить континенту стати більш автономним в рамках альянсу, діючи всередині НАТО, разом з НАТО, але водночас не залежачи від НАТО...Альянс - це не те, на що потрібно покладатися. Це те, що треба обирати, з чим і як працювати... Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію", - заявив Макрон.

Нагадаємо, перед цим французький лідер виступив не з менш гучною заявою. Він назвав вступ України до НАТО малоймовірним і знову згадав про "гарантії безпеки" для Росії.

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НАТОФранціяЕммануель Макрон