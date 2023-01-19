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Макрон заявив про "безпрецедентну кризу" в Європі, викликану війною в Україні

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європа переживає безпрецедентну кризу, викликану війною Росії проти України. Проте європейський альянс все ще демократичний та потужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

"Виникає безпрецедентна криза, бо війна повертається на континент. На економічну модель сильно впливають прямі та непрямі наслідки цієї війни", - сказав Макрон.

Водночас він вважає, що економічний світ побудований на "популярності США та Китаю". За словами Макрона, Європі потрібно вирішити, чи піде вона шляхом економічної свободи і незалежності, чи стане васалом однієї зі сторін.

Лідер заявив, що європейські демократії зараз страждають від кризи і відчувають своєрідну втому і втрату колективних орієнтирів. Проте президент Франції закликає підтримувати союз держав і не забувати мету його створення.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон виступ за зменшення "залежності від США" у сфері безпеки, зокрема і в контексті НАТО. Він вважає, що ЄС повинен розвинути власні оборонні можливості.

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ФранціяЕммануель МакронЕвросоюзВійна в Україні