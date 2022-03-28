Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным гуманитарную катастрофу в Мариуполе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет вновь переговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Темой разговора станет гуманитарная катастрофа в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BfmTv .

Соответсвующее заявление французский лидер сделал во время предвыборной поездки в Дижон.

"Сегодня со стороны России мы наблюдаем несоблюдение международного гуманитарного права, которое неприкосновенно даже во время войны. Мы осудили такое отношение, и в ближайшие дни я намерен поговорить с президентом Путиным", - заявил Макрон.