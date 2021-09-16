ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Макрон заявил о ликвидации лидера ИГИЛ в Великой Сахаре

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 09:19
Макрон заявил о ликвидации лидера ИГИЛ в Великой Сахаре Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о нейтрализации французскими вооруженными силами лидера "Исламского государства" в Великой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрауи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Макрона.

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство" в Великой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", - написал президент Франции.

По данным Reuters, аль-Сахрауи был историческим лидером "Исламского государства" в Сахельском регионе Западной Африки. Его группировка напала на солдат США во время смертельной атаки в 2017 году. В августе 2020 года аль-Сахрауи лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их водителя из Нигерии.

Напомним, что военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция ИГИЛ
NEWS
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
DAILY
Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО