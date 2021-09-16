Макрон заявил о ликвидации лидера ИГИЛ в Великой Сахаре

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Макрона.

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство" в Великой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", - написал президент Франции.