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Макрон запропонував припинити війни у світі під час Олімпіади в Парижі

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працюватиме над досягненням припинення вогню під час майбутніх літніх Олімпійських ігор у Парижі, що відповідає давній меті Ігор - зміцненню миру за допомогою спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти олімпійського перемир'я", - сказав він.

Президент Франції зазначив, що має на увазі Близький Схід, а також Україну та Судан.

"Президент Китаю відвідає Париж за кілька тижнів, я попрошу його допомогти мені (укласти олімпійське перемир'я)", - сказав Макрон.

Очікується, що Сі Цзіньпін відвідає Париж наступного місяця.

"Ігри - це також час дипломатії та миру", - сказав Макрон.

Олімпіада у Парижі

Проведення літньої Олімпіади-2024 заплановане на період із 26 липня по 11 серпня. Ігри XXXIII відбудуться у столиці Франції Парижі.

Нещодавно в інтерв'ю для українських ЗМІ Макрон заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь під час Олімпійських ігор. Однак Володимир Путін заздалегідь відкинув цю ідею.

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