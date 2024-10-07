Макрон закликав Нетаньягу погодитись на припинення вогню

У неділю президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він закликав його припинити атаки на лідерів ХАМАС та "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Постачання зброї, продовження війни в Газі та її поширення на Ліван не можуть забезпечити безпеку, на яку розраховують ізраїльтяни і всі в регіоні", - сказав Макрон Нетаньяху, згідно з розшифровкою Єлисейського Палацу.

Він додав, що необхідно негайно вжити рішучих зусиль, які дозволять розробити політичні рішення, необхідні для безпеки Ізраїлю та всього Близького Сходу.

Також Макрон повторив своє твердження про те, що Ізраїль має право на самооборону, і заявив, що напади на нього мають припинитися.

Згідно із звітом з офісу Нетаньягу, ізраїльський прем'єр сказав французькому президенту, що його союзник має підтримати боротьбу Ізраїлю проти "Хезболли", ХАМАС та їхнього найбільшого прихильника (мова, ймовірно, про Іран).

"Очікується, що друзі Ізраїлю підтримають його і не вводитимуть обмеження, які тільки зміцнять іранську вісь зла", - йдеться у заяві Нетаньягу.

WP нагадала, що в суботу Макрон в інтерв'ю французькій радіостанції закликав країни припинити постачання зброї Ізраїлю і висловив стурбованість тим, що мирних жителів Лівану може збагнути та ж доля, що й палестинців. Він сказав, що Лівану не можна дозволити "стати новою Газою", маючи на увазі наземний та повітряний наступ Ізраїлю в Секторі Газа.

"Ліванський народ, у свою чергу, не може бути принесений у жертву", - додав він.

Нетаньягу того ж дня пізніше заявив, що Ізраїль переможе як з підтримкою з боку країн, так і без неї, "але їхня ганьба триватиме ще довго після того, як війну буде виграно".