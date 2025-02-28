Макрон закликав Європу позбутися "щасливої васальної залежності від США"

Європа має "заново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади" перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів за часів Дональда Трампа. Європа має бути більш незалежною як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Під час дводенного державного візиту до Португалії Еммануель Макрон закликав європейців бути "більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли" і відмовитися від "щасливої васальної залежності від США".

Згідно із заявою Єлисейського палацу, ця офіційна поїздка в країну, перша за понад чверть століття, здійснена главою французької держави, була покликана "відзначити глибину і щільність зв'язків" між двома країнами.

Однак Макрон скористався можливістю, щоб донести своє послання до європейців, закликавши їх "заново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади" перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів за часів Дональда Трампа як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

"Я бачу, як багато людей у нашій Європі кажуть: "Нам доведеться бути люб'язними з американцями, це мине, нам доведеться гнути спини"", - заявив він.

Але "відповідь не в підпорядкуванні" і "я не в щасливій васальній залежності", додав президент Франції.

Навпаки, "європейці можуть бути переконані в одному: їм потрібно бути єдиними і сильними більше, ніж будь-коли", і для цього "ми обов'язково повинні зробити дуже глибокий вибір (...) у технологічних, промислових і оборонних питаннях", - заявив Макрон.