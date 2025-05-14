Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через блокаду Гази

Президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
В інтерв'ю телеканалу TF1, Макрон заявив, що європейці мають розглянути питання про те, "чи варто нам продовжувати обговорення та угоди про співпрацю з Ізраїлем у їхньому нинішньому вигляді.
Також він процитував нещодавні коментарі голландського уряду, який призвів до колективної переоцінки торговельних зв'язків Євросоюзу з Ізраїлем. Зазначимо, що Нідерланди давно є одним із найближчих союзників Ізраїлю в Європі.
"Ми не можемо вдавати, що нічого не сталося, тому нам доведеться посилити тиск із цих питань, так", - сказав Макрон у відповідь на запитання, чому Франція не вводить санкції проти Ізраїлю.
При цьому він припустив, що тільки США можуть реально змінити ситуацію на місцях, обумовивши свою військову допомогу Ізраїлю.
Також французький лідер звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в "неприйнятній" і "ганебній" поведінці, що виражається в блокуванні допомоги палестинцям у Газі.
Bloomberg зазначає, що вищезазначені коментарі ілюструють зростаючу напруженість між Ізраїлем і деякими з його найближчих союзників через тривалу місяць війну, унаслідок якої було зруйновано більшу частину Гази.
Зауваження Макрона послідували також за посиленням його позиції до уряду Ізраїлю після того, як він неодноразово підтримував право країни на самооборону після терористичних атак ХАМАС 7 жовтня 2023 року, внаслідок чого загинуло понад 1200 осіб.
Крім того, нещодавно Макрон і Нетаньяху сперечалися з приводу плану французького лідера визнати палестинську державність уже в червні на конференції ООН, покликаній допомогти покласти край війні в Газі.
Згідно з подальшою заявою Нетаньяху, палестинська держава стала б "величезним призом для терору" і "оплотом іранського тероризму".
Нагадаємо, 18 березня Ізраїль відновив військову кампанію в Газі, фактично розірвавши угоду про припинення вогню, досягнуту напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа.
Крім того, країна заблокувала постачання гуманітарної допомоги в Газу, через що палестинці стикаються з голодом. Трамп нещодавно пообіцяв, що США допоможуть жителям анклаву з їжею.
Учора Нетаньяху заявив, що найближчими днями армія Ізраїлю "з усіма силами" увійде в Газу, щоб завершити військову операцію. Він також зазначив, що країна може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, але за жодних умов не завершить війну, доки ХАМАС не буде переможений.
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