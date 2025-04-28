Макрон заінтригував: "У найближчі 8-10 днів посилимо тиск на Кремль"
Франція планує найближчими днями посилити тиск на Росію. Також можливі санкції з боку США.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За словами Макрона, у контексті завершення війни РФ проти України потрібно "зберігати обережність", оскільки "частина рівняння" залежить від Москви.
"Ми повинні залишатися єдиними і зберігати стримувальний фактор", - додав глава французької держави.
Президент висловив сподівання, що досягти перемир'я між Україною і Росією все-таки вдасться.
"У найближчі вісім-десять днів ми посилимо тиск на Кремль. Не можна було допустити, щоб тиск чинився тільки на Україну", - пообіцяв він, не розкривши деталі своїх планів.
Також Макрон вважає, що йому вдалося "переконати американців у можливості ескалації загроз і, можливо, введення нових санкцій проти Москви".
"Ми постійно прагнули створити динаміку, за якої президент Зеленський погодився б на безумовне припинення вогню. Що, до речі, він і зробив у Джидді. Ми також працювали над тим, щоб США домоглися від Росії згоди на перемир'я. Тепер наше спільне завдання - побудувати умови для міцного і довгострокового миру", - зазначив він.
Перемир'я України та Росії
Нагадаємо, Росія так само відмовляється від повного припинення вогню з Україною на 30 днів без додаткових умов.
Тільки вчора, 27 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія піде на таке перемир'я тільки за двох умов.
При цьому російський диктатор Володимир Путін сьогодні оголосив про перемир'я з 8 по 10 травня. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
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