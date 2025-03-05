Президент Франції Емманюель Макрон виступить зі зверненням до нації. Звернення заплановано на 20-ту годину за місцевим часом (19-та година за Києвом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Макрона в мережі Х .

"У цей час великої невизначеності, коли світ стикається з найбільшими проблемами, я виступлю перед вами сьогодні ввечері", - написав Макрон.

Звернення французького президента заплановано в той час, коли лідери Європейського Союзу готуються провести 6 березня спеціальний саміт, присвячений обороні та Україні.

Країни Європи докладають усіх зусиль для збільшення витрат на оборону і підтримки України в її війні проти російських військ, які вторглися, на тлі дедалі більших сумнівів щодо прихильності адміністрації США захисту Європи.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Києву, що стало його останнім кроком, спрямованим на те, щоб змінити політику США і зайняти більш примирливу позицію щодо Росії.

Прессекретар уряду Софі Прімас заявила, що Франція працює над відновленням відносин між Сполученими Штатами та Україною для досягнення "міцного і міцного миру".

"Ми запропонували перемир'я... Франція і Європа намагаються відновити зв'язок між Сполученими Штатами та Україною", - заявив Примас.

Раніше цього тижня Макрон і його міністр закордонних справ заявили, що Франція і Велика Британія пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць між Росією та Україною, яке охоплюватиме атаки в повітрі, на морі та на об'єкти енергетичної інфраструктури, але не включатиме наземні бої.