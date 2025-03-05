Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации. Обращение запланировано на 20 часов по местному времени (19 часов по Киеву).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Макрона в сети Х .

"В это время большой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими проблемами, я выступлю перед вами сегодня вечером", - написал Макрон.

Обращение французского президента запланировано в то время, когда лидеры Европейского Союза готовятся провести 6 марта специальный саммит, посвященный обороне и Украине.

Страны Европы прилагают все усилия для увеличения расходов на оборону и поддержки Украины в ее войне против вторгшихся российских войск на фоне растущих сомнений относительно приверженности администрации США защите Европы.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву, что стало его последним шагом, направленным на то, чтобы изменить политику США и занять более примирительную позицию в отношении России.

Пресс-секретарь правительства Софи Примас заявила, что Франция работает над восстановлением отношений между Соединенными Штатами и Украиной для достижения "прочного и прочного мира».

"Мы предложили перемирие... Франция и Европа пытаются восстановить связь между Соединенными Штатами и Украиной", - заявил Примас

Ранее на этой неделе Макрон и его министр иностранных дел заявили, что Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие сроком на один месяц между Россией и Украиной, которое будет охватывать атаки в воздухе, на море и на объекты энергетической инфраструктуры, но не будет включать наземные бои.