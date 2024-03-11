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Макрон відкладає візит до України, оскільки хоче "привезти" відчутні результати, - Politico

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує відкладати свій візит до України, оскільки хоче приїхати з відчутними результатами для допомоги нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Візит Макрона в Україну відкладався кілька разів і спочатку планувався на лютий, а потім був перенесений на середину березня.

У заяві Єлисейського палацу, яку оприлюднили в неділю, 10 березня, йшлося про те, що візит відбудеться "в найближчі кілька тижнів". При цьому там уточнювали, що це не пов'язано з безпековими питаннями.

Неназваний французький дипломат розповів виданню, що причиною таких перенесень візиту є бажання Макрона взяти час для обговорень з союзниками, "щоб відвідати Україну з відчутними результатами".

"Необхідно трохи часу, щоб (укласти - ред.) різні коаліції та обговорити оперативні зобов'язання з нашими партнерами", - розповів дипломат.

Зазначимо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Франція збирає альянс країн, які відкриті для відправлення західних військ на територію України.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон припустив, що країни Заходу можуть ввести свої війська до України. При цьому він уточнював, що щодо цього питання немає консенсусу.

Також він наголошував, що Європа не повинна бути "боягузом" перед обличчям агресії Росії проти України.

Такі заяви викликали розбіжності між Францією та деякими країнами Європи, зокрема Німеччиною.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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