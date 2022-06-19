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Макрон теряет парламентское большинство на выборах во Франции

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Париж, Воскресенье 19 июня 2022 21:39
Макрон теряет парламентское большинство на выборах во Франции Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона, вероятно, потеряет большинство по итогам парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным телеканала France 2, широкая коалиция Макрона Ensemble может получить всего 224 места в парламенте. В то время, как для большинства необходимо 289 мест.

Предположительно, левая коалиция Nupes кандидата от социалистов Жана-Люка Меланшона получит 149 мест и станет главной оппозиционной силой. У этого альянса есть теоретические шансы войти в правящую коалицию с блоком Макрона.

Согласно соцопросам, ультраправые во главе с Марин Ле Пен добьются своего самого большого успеха за последние десятилетия, однако останутся только четвертой политической силой в парламенте. Ле Пен строила избирательную кампанию на попытке сделать Макрона президентом меньшинства.

По итогам подсчета 60% голосов, блок Макрона получает 35,39%, блок Жана-Люка Меланшона - 26,03%.

Напомним, по итогам первого тура выборов Центристский блок Макрона получил минимальное преимущество над левыми, однако рассчитывал на более успешный результат во втором туре.

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