Макрон втрачає парламентську більшість на виборах у Франції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За даними телеканалу France 2, широка коаліція Макрона Ensemble може отримати лише 224 місця в парламенті. У той час, як для більшості необхідно 289 місць.

Імовірно, ліва коаліція Nupes кандидата від соціалістів Жана-Люка Меланшона отримає 149 місць і стане головною опозиційною силою. У цього альянсу є теоретичні шанси увійти до правлячої коаліції з блоком Макрона.

Згідно з соцопитуваннями, ультраправі на чолі з Марін Ле Пен досягнуть свого найбільшого успіху за останні десятиліття, проте залишаться лише четвертою політичною силою в парламенті. Ле Пен будувала виборчу кампанію на спробі зробити Макрона президентом меншості.

За підсумками підрахунку 60% голосів, блок Макрона отримує 35,39%, блок Жана-Люка Меланшона - 26,03%.