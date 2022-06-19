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Макрон втрачає парламентську більшість на виборах у Франції

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Париж, Неділя 19 червня 2022 21:39
Макрон втрачає парламентську більшість на виборах у Франції Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Центристський альянс президента Франції Еммануеля Макрона, ймовірно, втратить більшість за підсумками парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними телеканалу France 2, широка коаліція Макрона Ensemble може отримати лише 224 місця в парламенті. У той час, як для більшості необхідно 289 місць.

Імовірно, ліва коаліція Nupes кандидата від соціалістів Жана-Люка Меланшона отримає 149 місць і стане головною опозиційною силою. У цього альянсу є теоретичні шанси увійти до правлячої коаліції з блоком Макрона.

Згідно з соцопитуваннями, ультраправі на чолі з Марін Ле Пен досягнуть свого найбільшого успіху за останні десятиліття, проте залишаться лише четвертою політичною силою в парламенті. Ле Пен будувала виборчу кампанію на спробі зробити Макрона президентом меншості.

За підсумками підрахунку 60% голосів, блок Макрона отримує 35,39%, блок Жана-Люка Меланшона - 26,03%.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів центристський блок Макрона отримав мінімальну перевагу над лівими, однак розраховував на більш успішний результат у другому турі.

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Франція Еммануель Макрон
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