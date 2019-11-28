Макрон согласился рассмотреть предложение Путина о ракетах

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что Макон заявил это в письме Путину. Таким образом президент Франции готов отказаться от официальной позиции НАТО.

Ранее сообщалось, что президент России направил странам-членам НАТО и другим странам послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. В частности, послание получили в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что Альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Как писало РБК-Украина ранее, переговоры России и США ракетном договору провалились.