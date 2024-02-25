Макрон скоро відвідає Україну. Будуть нові деталі про підтримку та кілька десятків систем, - Зеленський

"У нас нещодавно була зустріч з Емануелем. Мені здається, дуже добрий підписаний договір про гарантії безпеки. Я думаю, що будуть ще деякі деталі, про які ми домовились. Але я б хотів, щоб вони йшли від нього", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна очікує на візит Макрона, і зазначив, що вже скоро французький президент таки відвідає нашу країну.

"Через безпеку не кажу конкретну дату, але він буде скоро. Я думаю, що там з'являться ще деякі деталі щодо підтримки України, важливі, нові", - додав він.

За словами глави держави, нині Україна очікує на кілька десятків систем від французької сторони і партнерів.

"Є деякі речі, але про це вже, коли він приїде", - додав президент.

Нагадаємо, ми писали, що президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідером Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили "Артилерійську коаліцію" та домовились про підготовку майбутнього візиту французького колеги до України.

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