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Макрон и Шольц собираются через несколько часов поговорить с Путиным

Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц собираются через несколько часов поговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Темой переговоров станет война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Макрон заявил, что предложенные ранее Путиным условия касательно прекращения огня в Украине не являются демократическими.

Напомним, 10 марта Олаф Шольц и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с Путиным. Они призвали его немедленно прекратить огонь.

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Война России против УкраиныВторжение России в Украину