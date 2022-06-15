Макрон, Шольц и Драги все же приедут в Украину, - FT

Лидеры Франции, Германии и Италии - Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги - все же приедут в Украину в четверг, 16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Визит европейских лидеров в Киев подтвердили высокопоставленных дипломатов и чиновников в Евросоюзе. Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы выразить поддержку накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

По словам европейских дипломатов, ожидается, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата при условии проведения ряда реформ. Но в ЕС до сих пор идут дискуссии о том, когда эти реформы должны быть внедрены - до или после получения статуса кандидата.

Этот визит, по мнению собеседников FT, поможет Украине собрать достаточно поддержки для предоставления статуса кандидата уже сейчас.