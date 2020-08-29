Макрон о "Северном потоке-2": наш подход не должен увеличивать зависимость от РФ

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях в проекте "Северный поток-2". Прежде всего, он опасается усиления газовой зависимости Европы от России.

Его слова приводит агентство Reuters.

Макрон отметил, что выразил свое мнение канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Я не думаю, что подход, который мы должны иметь по отношению к России должен быть наивным. И я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда питало мои сомнения в отношении проекта "Северный поток-2". Канцлер (Ангела Меркель - ред.) об этом знает", - заявил он.

Отметим, Германия не единожды заявляла, что "Северный поток-2" является сугубо экономическим, а не политическим проектом и должен быть завершен

Кроме этого, по словам Меркель, ситуация с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального на проект повлиять не должна.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что тон Меркель стал более жестким в отношении России на фоне возможного отравления Навального.

Также отметим, США в конце декабря 2019 года ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".