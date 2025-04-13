Макрон різко відреагував на обстріл Сум: Росія обирає війну замість пропозицій Трампа

Росія випустила дві ракети по центру Сум. Світ має застосувати рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького президента.
"Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти", - наголосив Макрон.
Він зауважив, що всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни, і за його словами, сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її.
"Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента (США Дональда, ред.) Трампа. Потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь", - підкреслив президент Франції.
За словами Макрона, Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети.
"Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить спротив, - наша солідарність, наша повага, наша відданість", - додав він.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, у Вербну неділю, російські окупанти завдали подвійного ракетного удару по центру Сум.
Тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу була аналогічною до обстрілу в Кривому Розі нещодавно. Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.
За останніми даними відомо, що у Сумах загинули більше як 30 осіб, серед жертв є діти. Ще десятки людей отримали поранення, серед поранених 10 дітей.
Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.