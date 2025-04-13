Макрон різко відреагував на обстріл Сум: Росія обирає війну замість пропозицій Трампа

"Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти", - наголосив Макрон.

Він зауважив, що всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни, і за його словами, сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її.

"Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента (США Дональда, ред.) Трампа. Потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь", - підкреслив президент Франції.

За словами Макрона, Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети.

"Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить спротив, - наша солідарність, наша повага, наша відданість", - додав він.