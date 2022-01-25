ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон в пятницу поговорит с Путиным. Хочет получить пояснения

Новина українською →
Берлин, Вторник 25 января 2022 21:06
Макрон в пятницу поговорит с Путиным. Хочет получить пояснения Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Chesnot / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 января созвонится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Французский лидер намерен обсудить сложившуюся ситуацию и получить пояснения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"У меня будет телефонный разговор с президентом России Путиным в пятницу утром", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что это будет не личная встреча, а именно телефонный разговор. По его словам, эти переговоры нужны, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и получить более четкое представление о ней.

"Это будет беседой для получения пояснений", - добавил французский лидер.

Напомним, ранее Макрон заявил о планах поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Франция Эммануэль Макрон
NEWS
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне