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Макрон и Путин договорились координировать усилия в нормандском формате

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Москва, Четверг 19 августа 2021 20:24
Макрон и Путин договорились координировать усилия в нормандском формате Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Донбассе и ряд других тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Макрон и Путин обменялись мнениям об урегулировании конфликта на Донбассе. В ходе беседы российский лидер обвинил Украину в обострении ситуации на линии разграничения, а также в "тиражировании провокационных законодательных инициатив, противоречащих минским соглашениям".

Пресс-служба Кремля утверждает, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость реализации украинскими властями всех ранее достигнутых соглашений. "В связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате", - уточняется в расшифровке.

Макрон и Путин также обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти представителей радикального движения "Талибан". Кроме того, они затронули тему иранской ядерной программы и Нагорного Карабаха.

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Владимир Путин Франция Российская Федерация Нормандский формат
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