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Макрон і Путін домовилися координувати зусилля в нормандському форматі

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Москва, Четвер 19 серпня 2021 20:24
Макрон і Путін домовилися координувати зусилля в нормандському форматі Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію на Донбасі та низку інших тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Відзначається, що Макрон і Путін обмінялися думками про врегулювання конфлікту на Донбасі. В ході бесіди російський лідер звинуватив Україну в загостренні ситуації на лінії розмежування, а також в "тиражуванні провокаційних законодавчих ініціатив, що суперечать Мінським угодам".

Пресслужба Кремля стверджує, що в ході розмови була підкреслена необхідність реалізації українською владою всіх раніше досягнутих угод. "У зв'язку з цим підтверджено настрій на координацію зусиль Росії і Франції в нормандському форматі", - уточнюється в розшифровці.

Макрон і Путін також обговорили ситуацію в Афганістані після приходу до влади представників радикального руху "Талібан". Крім того, вони торкнулися теми іранської ядерної програми і Нагірного Карабаху.

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