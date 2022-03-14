Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским: обсудили поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 13 марта провел телефонные переговоры со своими американским и украинским коллегами Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Главной темой бесед стала ситуация в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

В ходе переговоров Макрон и Байден договорились усилить санкции против России, поддержать Украину и предпринять совместные шаги для прекращения боевых действий. Лидеры заявили, что останутся в тесном контакте по этим вопросам. Затем Макрон созвонился с Зеленским. Президенты Франции и Украины обсудили продолжение переговоров Киева и Москвы. Французский лидер выразил свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский союз решил предоставить украинской стороне на Версальском саммите.