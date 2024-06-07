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Макрон пропонував США відправити в Україну інструкторів, Байден не захотів, - Politico

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському лідеру Джо Байдену відправити в Україну військових інструкторів. Але останній відмовив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, відповідну пропозицію Макрон зробив Байдену під час нещодавньої розмови.

Він запропонував США направити до України військових інструкторів для навчання українських військ у зоні бойових дій. Цю пропозицію Макрон лобіював і раніше. 

За даними Politico, президент США не підтримав ідею французького лідера. За словами двох людей, знайомих з розмовою, Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

 

Що запропонував Макрон

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливість відправки західних військ в Україну. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція висловила готовність направити військових інструкторів в Україну для навчання ЗСУ.

Франція своєю чергою заявила, що рішення ще не ухвалене остаточно. Росія пригрозила Франції, якщо та все ж наважиться відправити інструкторів до України.

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ФранціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЕммануель Макрон