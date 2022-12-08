Макрон пообіцяв зробити презервативи безкоштовними для частини французів

У Франції презервативи в аптеках будуть безкоштовними для молодої частини населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter.
"Для всіх молодих людей віком від 18 до 25 років у 2023 році презервативи в аптеках будуть безкоштовними", - написав він.
Як зазначають французькі ЗМІ, голова держави вперше оголосив про нововведення під час засідання Національної ради з питань відновлення, присвяченого здоров'ю молоді. Воно пройшло сьогодні, 8 грудня.
Нагадаємо, раніше українок попередили про обов'язкові аналізи, які потрібно здавати 1 раз на рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.