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Макрон пообіцяв зробити презервативи безкоштовними для частини французів

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Франції презервативи в аптеках будуть безкоштовними для молодої частини населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter.

"Для всіх молодих людей віком від 18 до 25 років у 2023 році презервативи в аптеках будуть безкоштовними", - написав він.

Як зазначають французькі ЗМІ, голова держави вперше оголосив про нововведення під час засідання Національної ради з питань відновлення, присвяченого здоров'ю молоді. Воно пройшло сьогодні, 8 грудня.

Нагадаємо, раніше українок попередили про обов'язкові аналізи, які потрібно здавати 1 раз на рік.

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ФранціяЕммануель МакронКонтрацепція