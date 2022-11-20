Макрон поговорив з головою МАГАТЕ і планує зателефонувати Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
У виданні зазначають, що розмова Макрона та Гроссі відбулася на тлі обстрілу Запорізької АЕС, який розпочався 19 листопада ввечері і продовжився вже 20 листопада вранці.
При цьому завтра, 21 листопада, має відбутися телефонна розмова між Макроном та президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними "Енергоатому", російські військові весь ранок сьогодні обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучень по об'єктах інфраструктури станції.
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