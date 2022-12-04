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Макрон планує поговорити з Зеленським перед дзвінком Путіну

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Париж, Неділя 04 грудня 2022 00:19
Макрон планує поговорити з Зеленським перед дзвінком Путіну Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським перед телефонною розмовою з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parisien.

За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським", - сказав Макрон.

Раніше президент Франції заявляв, що Макрон планує зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Перед цим французький лідер хоче зв'язатися із гендиректором МАГАТЕ.

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Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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