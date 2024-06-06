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Макрон підтвердив, що Париж дозволив Україні бити по Росії французькою зброєю

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Французька влада дала Україні дозвіл на удари по російських військових цілях переданою зброєю.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів по цілям, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю", - наголосив Макрон.

Більш детальних подробиць глава французької держави не розкрив.

Дальнобійні ракети від Франції

Варто зауважити, що Франція є однією із країн, яка надає Україні далекобійні ракети. Українським військовим постачають SCALP, радіус дії яких - 300 кілометрів.

При цьому нещодавно видання ВВС з посиланням на французького офіцера писало про те, що Франція дала Україні "зелене світло" на удари ракетами SCALP по російських аеродромах у Курській та Бєлгородській областях.

Офіційно таку інформацію французька влада поки що не підтверджувала.

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ФранціяЕммануель МакронДопомога УкраїніВійськова допомогаРакети