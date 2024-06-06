Макрон підтвердив, що Париж дозволив Україні бити по Росії французькою зброєю

Дальнобійні ракети від Франції

Варто зауважити, що Франція є однією із країн, яка надає Україні далекобійні ракети. Українським військовим постачають SCALP, радіус дії яких - 300 кілометрів.

При цьому нещодавно видання ВВС з посиланням на французького офіцера писало про те, що Франція дала Україні "зелене світло" на удари ракетами SCALP по російських аеродромах у Курській та Бєлгородській областях.

Офіційно таку інформацію французька влада поки що не підтверджувала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.