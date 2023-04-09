Макрон про переговори між Україною та РФ: зараз погода військова

"Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу", - заявив він.

Макрон додав, що мета діалогу з Китаєм полягає в тому, щоб закріпити спільні підходи до війни.

"Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну міць, і саме Китай повинен звернути увагу на наслідки того, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі за кілька днів після того, як він обіцяв цього не робити. Третє: чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прихильність досягненню узгодженого і міцного миру", - заявив французький президент.

Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Однією з головних тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін може повернути сторони за стіл переговорів.

Також у ході переговорів Сі Цзіньпін схиляв президента Франції до "протистояння" зі США.

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