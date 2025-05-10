Макрон озвучив три послання після приїзду до Києва: що він сказав

"Повернувшись до Києва, я насамперед подумав про українців. Понад три роки ви чинили опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, тут на карту поставлено безпеку нашого континенту", - вважає він.

За словами Макрона, перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною, тому цю поїздку він здійснює разом із Німеччиною, Польщею та Великою Британією.

Три послання Макрона

Мир

На думку президента Франції, по-перше, це мир - справедливий і міцний мир починається з повного і беззастережного припинення вогню.

"Це пропозиція, яку ми висуваємо разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує свою загарбницьку війну", - нагадав Макрон.

За його словами, якщо Москва наполягатиме на блокуванні, "ми, як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами, посилимо тиск".

"Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Наша єдність - наша сила. У цьому також сенс цієї поїздки: ми всі хочемо миру!" - додав він.

Суверенітет

Як каже Макрон, мирна угода, яка має бути побудована, має гарантувати безпеку.

"Це те, над чим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми разом рухаємося вперед", - констатував він.

Майбутнє

Президент Франції нагадав, що Україна бореться не тільки за свій народ.

"Але й за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча і європейська Україна - ось наш горизонт. Історія спостерігає за нами", - резюмував французький президент.