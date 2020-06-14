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Макрон объявил о первой победе над пандемией во Франции

Новости » Коронавирус     14.06.2020 - 22:18
Макрон объявил о первой победе над пандемией во Франции
Фото: Эммануэль Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)

Вместе с тем, Макрон заявил, что борьба с пандемией еще не окончена

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции. По его словам, теперь главной задачей станет экономическое возрождение страны, а также сохранение порядка и социального согласия.

Об этом сообщает издание Le Monde.

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", - заявил он.

Отметим, по состоянию на сегодня в этой стране 157 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 72 808 человек и 29 389 человек умерли.

Франция является одной из стран ЕС, в которой сложная эпидемиологическая ситуация. Ранее сообщалось, что о первом случае COVID-19 во Франции было известно еще в 2019 году.

Напомним, Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз выделил один миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Эммануэль МакронКоронавирус
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