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Макрон оголосив про першу перемогу над пандемією у Франції

Новини » Коронавірус     14.06.2020 - 22:18
Макрон оголосив про першу перемогу над пандемією у Франції
Фото: Еммануель Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)

Разом з тим, Макрон заявив, що боротьба з пандемією ще не закінчена

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про першу перемогу над епідемією коронавірусної інфекції. За його словами, тепер головним завданням стане економічне відродження країни, а також збереження порядку і соціальної згоди.

Про це повідомляє видання Le Monde.

"Боротьба з епідемією не закінчена, але я тішуся разом з вами цієї першою перемогою проти вірусу", - заявив він.

Зазначимо, станом на сьогодні в цій країні 157 тисяч випадків коронавірусної інфекції. Всього одужали 72 808 осіб і 29 389 осіб померли.

Франція є однією з країн ЄС, в якій складна епідеміологічна ситуація. Раніше повідомлялося, що про перший випадок COVID-19 у Франції було відомо ще в 2019 році.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали угоду про закупівлю 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз виділив один мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Еммануель МакронКоронавірус
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