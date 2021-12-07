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Макрон обсудит ситуацию в Украине с Зеленским и Путиным в ближайшие дни

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Париж, Вторник 07 декабря 2021 23:46
Макрон обсудит ситуацию в Украине с Зеленским и Путиным в ближайшие дни Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в Украине со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он уже провел переговоры по этой теме с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

По данным источников издания в Елисейском дворце, Макрон сегодня провел переговоры с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии по ситуации в Украине. Отмечается, что главы пяти государств подтвердили приверженность к совместной работе, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины.

Также сообщается, что в ближайшие дни Макрон планирует созвониться с Зеленским и Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Как отмечает издание, во время поездки Макрона в департамент Шер его спросили о возможных новых санкциях против России. Французский лидер ответил, что необходимо дождаться итогов встречи Байдена и Путина.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы начать работу и процесс мирного урегулирования. Идея заключается в том, чтобы попытаться повторно вовлечь его (Путина - ред.) в переговорные форматы", - добавил Макрон.

Напомним, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина в режиме онлайн-конференции. Беседа продолжалась более 2 часов. О том, как прошли переговоры и о чем договорились лидеры США и России - в материале РБК-Украина.

Отметим, перед встречей с Путиным Байден обсудил обстановку на украинской границе с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Франция Эммануэль Макрон
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