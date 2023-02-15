Макрон на Мюнхенській конференції обговорить засоби для досягнення програшу Росії у війні

Французький лідер також має намір обговорити майбутні механізми підтримки миру у Європі.

Крім того, Макрон докладно розповість про дії Франції щодо підтримки України за останній рік, коли він виступатиме на щорічній зустрічі у столиці Баварії.

"Крім засобів забезпечення поразки Росії, Макрон обговорить, як знайти вихід із цієї кризи і які майбутні механізми будуть необхідні, щоб гарантувати стабільність у Європі та не допустити повторення такого конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген висловився проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні.

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