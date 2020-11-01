Макрон о карикатуре на Мухаммеда: понимаю чувства мусульман

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. При этом он подчеркнул, что это не означает, что французские власти поддерживают эти карикатуры.

Об этом французский президент заявил в интервью арабскому телеканалу Al Jazeera.

"Я понимаю такие чувства и я уважаю их. Но вы должны понимать, в чем заключается моя роль. Она должна обеспечивать две вещи: правопорядок и защиту прав. Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать", - сказал Макрон.

По его словам, причиной бурной реакции мусульман на его выступление стало "искажение его речи и неправильное понимание, будто он является сторонником этих карикатур".

"Карикатуры - это не правительственный проект, они созданы независимыми газетами, не связанными с правительством", - сказал Макрон.

Он уверен, последователи ислама более всего страдают от действий тех, кто извращает суть этой религии.

"Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать. Сегодня некоторые экстремистские движения и отдельные лица практикуют насилие во имя ислама", - отметил президент Франции.

Напомним, в последние дни Францию охватила волна нападений и терактов на религиозной почве. Ситуация обострилась из-за высказывания президента Эммануэля Макрона об исламе после убийства французского учителя.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви. В результате нападения два человека погибли и один получил серьезные ранения.

Кроме того, в тот же день во французском Авиньоне мужчина напал с ножом на полицейских, его застрелили.