UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Макрон анонсував масштабні військові навчання для захисту України

09:10 25.08.2026 Вт
2 хв
Вже відомо, коли вони відбудуться
aimg Юлія Капітонова
Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (flickr.com)

У жовтні-листопаді 2026 року відбудуться спільні масштабні військові навчання Коаліції охочих.

З такою заявою виступив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі коаліції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Французький лідер пов'язав проведення цих навчань із головними напрямами підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед ідеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни.

Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов'язання та діяти рішуче після припинення бойових дій.

"Це дуже важливо. Це один із головних елементів мирних переговорів, коли Україна вирішить їх провести. Вкрай важливо, щоб ми працювали колективно над цим", - наголосив президент Франції.

Варто зазначити, що про проведення таких навчань домовлялися ще під час попередньої зустрічі Коаліції охочих у липні.

Саме тоді стало відомо, що у вересні до Польщі прибудуть близько 1,5 тисячі військових із Великої Британії та Франції для участі у міжнародних маневрах.

Із заявою з цього приводу також виступив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Бейда. За його словами, під час навчань військові відпрацьовуватимуть перекидання особового складу та військової техніки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Еммануель МакронВійна Росії проти УкраїниКоаліція охочих