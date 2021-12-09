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Макрон анонсировал встречу с Зеленским и виртуальные переговоры с Путиным

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Четверг 09 декабря 2021 20:44
Макрон анонсировал встречу с Зеленским и виртуальные переговоры с Путиным Фото: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом он добавил, что также планируются виртуальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

В частности, он проведет с ними разговор, чтобы поддержать усилия по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Напомним, 7 декабря прошел саммит президента США Джо Байдена и Путина. Разговор длился более 2 часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

Кроме того, сегодня должен состояться разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон
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