"Макларен" зробив персоною нон грата чемпіона світу-2016: він "зурочив" двох фаворитів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди .

На старті Гран-прі Бельгії британська стайня розвісила в боксах оголошення про заборону чемпіону світу 2016 року робити селфі. "Макларен" прагне зберегти вдалу серію виступів цього літа.

На "Хунгарорінгу" тиждень тому Росберг "підставив" двох чемпіонів світу – Макса Ферстаппена та Льюїса Хемілтона. У суботу він виклав селфі поруч із болідом нідерландця з "Ред Булла", а той після цього програв кваліфікацію. Натомість у неділю німець сфотографувався в боксах британця і "спровокував" провал гонщика "Мерседеса" на старті Гран-прі Угорщини.

Сам Росберг до прокляття свого імені ставиться з гумором. "Так, це геть некруто. Якщо на вікенд я викладаю фото з пітлейн – машиною або чимсь іншим, то цей болід виступає погано. Маю бути обережнішим. Треба натиснути на "паузу" та більше цим не займатися", – зізнався екс-пілот Sky Sports.

Хто такий Ніко Росберг

Уродженець Вісбадена, син чемпіона світу-1982 Кеке Росберга. Провів 12 сезонів у Формулі-1.

Став чемпіоном Формули BMW ADAC у 2002 році та тріумфував у GP2 в сезоні-2005. Тоді ж провів перший сезон у статусі тест-пілота "Вільямса". Наступні чотири сезони був бойовим гонщиком британської команди. У 2010-му перебрався в "Мерседес" і став партнером Міхаеля Шумахера.

Першу в кар'єрі перемогу на рівні F1 здобув на Гран-прі Китаю-2012. Загалом виграв 23 гран-прі, завоював 30 поулів, здобув 57 подіумів і проїхав 20 найшвидших кіл. Після двох титулів віце-чемпіона став чемпіоном Формули-1 за підсумками сезону-2016 і завершив кар'єру.