ua en ru
Сб, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Макларен" оформив дубль з фотофінішем у спринті Гран-прі Катару

Лусаїл, Субота 30 листопада 2024 16:47
UA EN RU
"Макларен" оформив дубль з фотофінішем у спринті Гран-прі Катару Фото: Ландо Норріс повернув борг Оскару Піастрі (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Макларена" Оскар Піастрі виграв короткий заїзд на Міжнародному автодромі Лусаїла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту.

На перших метрах дистанції гонщик британської стайні Норріс холоднокровно втримав першу позицію. Натомість його напарник у боротьбі за друге місце пройшов Расселла з "Мерседеса".

Ця двійка пілотів перебувала в епіцентр подій впродовж усієї короткої гонки. Расселл раз у раз намагався атакувати Піастрі в першому повороті. Однак, щоразу британцю не вистачило дещиці, щоб випередити австралійського пілота.

Ключовою перевагою гонщика "Макларена" була зона DRS, якою з ним люб'язно ділився Норріс. Гречність останнього набула неймовірного розмаху на фінішній прямій. Британський пілот пропустив Піастрі вперед, щоб той переміг. Так Норріс віддячив напарнику за подібний маневр у Сан-Паулу.

Дует із "Макларена" на подіумі доповнив Расселл. Далі фінішували пілоти "Феррарі" Сайнс і Леклер, гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Хюлькенберг із "Хааса" та Ферстаппен ("Ред Булл"). Чемпіон сезону-2024 невдало стартував, опустився на 9-те місце та зумів відіграти лише одну позицію.

Класифікація спринту Гран-прі Катару-2024:

  1. Оскар Піастрі
  2. Ландо Норріс (+0.136)
  3. Джордж Расселл (+0.410)

&quot;Макларен&quot; оформив дубль з фотофінішем у спринті Гран-прі Катару

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися