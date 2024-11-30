"Макларен" оформил дубль с фотофинишем в спринте Гран-при Катара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта .

На первых метрах дистанции гонщик британской конюшни Норрис хладнокровно удержал первую позицию. В свою очередь его напарник в борьбе за второе место прошел Расселла из "Мерседеса".

Эта двойка пилотов находилась в эпицентре событий на протяжении всей короткой гонки. Расселл то и дело пытался атаковать Пиастри в первом повороте. Однако каждый раз британцу не хватило толики, чтобы опередить австралийского пилота.

Ключевым преимуществом гонщика "Макларена" была зона DRS, которой с ним любезно делился Норрис. Учтивость последнего приобрела невероятный размах на финишной прямой. Британский пилот пропустил Пиастри вперед, чтобы тот победил. Так Норрис отблагодарил напарника за подобный маневр в Сан-Паулу.

Дуэт из "Макларена" на подиуме дополнил Расселл. Далее финишировали пилоты "Феррари" Сайнс и Леклер, гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Хюлькенберг из "Хааса" и Ферстаппен ("Ред Булл"). Чемпион сезона-2024 неудачно стартовал, опустился на 9-е место и сумел отыграть только одну позицию.

Классификация спринта Гран-при Катара-2024: