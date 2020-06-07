Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры. До этого он уже дважды завершал профессиональные выступления, однако каждый раз возобновлял свою карьеру.

Об этом Макгрегор написал на своей странице в Twitter.

Сейчас Макгрегору 31 год. Спустя месяц ему исполнится 32. До этого он сообщал о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах.

"Привет, ребята, я решил уйти из боя. Спасибо всем за удивительные воспоминания. Какая поездка это была", - написал Макгрегор.

Отметим, Макгрегор выступал под эгидой UFC с 2008 года. На профессиональном ринге он провел 26 поединков (22 победы и 4 поражения). Также в 2017 году он провел единственный профессиональный боксерский поединок с американцем Флойдом Мейвезером, уступив ему нокаутом.

За свою карьеру в UFC Макгрегор владел чемпионскими поясами в легкой и полулегкой весовых категориях. Последний чемпионский титул он потерял в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Последний бой в карьере бойца состоялся 18 января 2020 года, в котором ирландец победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце февраля спортивную карьеру завершила бывшая первая ракетка мира, теннисистка Мария Шарапова.