Македония вышлет российского дипломата из-за дела Скрипаля

Македония солидарна с позицией Великобритании относительно отравления Скрипаля

Македония вышлет российского дипломата в знак солидарности с позицией Великобритании относительно отравления бывшего российского двойного агента

Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом информирует сайт МИД Македонии.

"Министерство иностранных дел объявляет, что в связи с консультацией с нашими союзниками и партнерами по ЕС и НАТО и в знак солидарности с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, было принято решение об исключении одного дипломата Российской Федерации из Республики Македония в связи с делом Скрипаля, в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях с 1961 года", - говорится в сообщении МИД.

Статья 9 дает право Македонии выслать любого дипломатического сотрудника и объявить его персоной нон грата без объяснения причин.

В министерстве заявили, что использование оружия военного назначения нарушает международное право, что сказывается на безопасности всех стран.

Напомним, в этот же день лидеры Исландии отказались приезжать на ЧМ-2018 по футболу в России из-за отравления Скрипаля.

