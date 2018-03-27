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Македонія вишле російського дипломата через справу Скрипаля

НовиниПолітика    27.03.2018 - 04:04
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Македонія солідарна з позицією Великобританії щодо отруєння Скрипаля

Македонія вишле російського дипломата в знак солідарності з позицією Великобританії щодо отруєння колишнього російського подвійного агента
Сергія Скрипаля та його дочки. Про це інформує сайт МЗС Македонії.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що у зв'язку з консультацією з нашими союзниками і партнерами по ЄС і НАТО і у знак солідарності зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, було прийнято рішення про виключення одного дипломата Російської Федерації з Республіки Македонія у зв'язку зі справою Скрипаля, у відповідності до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини з 1961 року", - йдеться в повідомленні МЗС

Стаття 9 дає право Македонії вислати будь-якого дипломатичного працівника і оголосити його персоною нон грата без пояснення причин.

У міністерстві заявили, що використання зброї військового призначення порушує міжнародне право, що позначається на безпеці всіх країн.

Нагадаємо, в цей же день лідери Ісландії відмовилися приїжджати на ЧС-2018 з футболу в Росії через отруєння Скрипаля.

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Теги публікації: Македония, отравление, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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