Македонія вишле російського дипломата через справу Скрипаля

Македонія солідарна з позицією Великобританії щодо отруєння Скрипаля

Македонія вишле російського дипломата в знак солідарності з позицією Великобританії щодо отруєння колишнього російського подвійного агента

Сергія Скрипаля та його дочки. Про це інформує сайт МЗС Македонії.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що у зв'язку з консультацією з нашими союзниками і партнерами по ЄС і НАТО і у знак солідарності зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, було прийнято рішення про виключення одного дипломата Російської Федерації з Республіки Македонія у зв'язку зі справою Скрипаля, у відповідності до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини з 1961 року", - йдеться в повідомленні МЗС

Стаття 9 дає право Македонії вислати будь-якого дипломатичного працівника і оголосити його персоною нон грата без пояснення причин.

У міністерстві заявили, що використання зброї військового призначення порушує міжнародне право, що позначається на безпеці всіх країн.

Нагадаємо, в цей же день лідери Ісландії відмовилися приїжджати на ЧС-2018 з футболу в Росії через отруєння Скрипаля.