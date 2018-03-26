Макарайнен стала трехкратной победительницей Кубка мира по биатлону

Финка в последней гонке сезона финишировала выше Кузьминой
Финская биатлонистка Кайса Макарайнен победила в общем зачете Кубка мира в сезоне 2017/18. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Накануне в российской Тюмени на девятом этапе состоялась заключительная гонка текущего розыгрыша Кубка мира - масс-старт, в котором решалось, кто завоюет Большой хрустальный глобус.
На трофей кроме финки претендовала Анастасия Кузьмина из Словакии. В результате Мякяряйнен в масс-старте заняла шестое место, тогда как представительница Словакии - 11.
Таким образом, по итогам 22 гонок 35-летняя Макарайнен набрала 822 очка. Она опередила Кузьмину в итоговом общем зачете всего на три балла.
what an ending to a superb #biathlon season in #TMN18: a terrific show, full of drama and emotions. Now it's time for athletes to go on a break, but more contents are coming from us and you'll find them on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/y4M2VBb4tM— IBU World Cup (@IBU_WC) March 25, 2018
Победа в общем зачете Кубка мира стала для финской биатлонистки третьей в карьере, ранее ей удавалось выиграть общий зачет турнира в сезонах 2010/11 и 2013/14.
Положение украинских биатлонисток в общем зачете Кубка мира:
11. Юлия Джима - 483
15. Вита Семеренко - 437
21. Валентина Семеренко - 350
42. Анастасия Меркушина - 157
52. Елена Пидгрушная - 96
53. Ирина Варвинец - 84
Напомним, что у мужчин Большой хрустальный глобус завоевал француз Мартен Фуркад.