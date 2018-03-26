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Макарайнен стала трехкратной победительницей Кубка мира по биатлону

НовостиСпорт    26.03.2018 - 08:09
Фото: (twitter.com/IBU_WC)
Фото: (twitter.com/IBU_WC)

Финка в последней гонке сезона финишировала выше Кузьминой

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен победила в общем зачете Кубка мира в сезоне 2017/18. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Накануне в российской Тюмени на девятом этапе состоялась заключительная гонка текущего розыгрыша Кубка мира - масс-старт, в котором решалось, кто завоюет Большой хрустальный глобус.

На трофей кроме финки претендовала Анастасия Кузьмина из Словакии. В результате Мякяряйнен в масс-старте заняла шестое место, тогда как представительница Словакии - 11.

Таким образом, по итогам 22 гонок 35-летняя Макарайнен набрала 822 очка. Она опередила Кузьмину в итоговом общем зачете всего на три балла.

Победа в общем зачете Кубка мира стала для финской биатлонистки третьей в карьере, ранее ей удавалось выиграть общий зачет турнира в сезонах 2010/11 и 2013/14.

Положение украинских биатлонисток в общем зачете Кубка мира: 
11. Юлия Джима - 483
15. Вита Семеренко - 437
21. Валентина Семеренко - 350
42. Анастасия Меркушина - 157
52. Елена Пидгрушная - 96
53. Ирина Варвинец - 84

Напомним, что у мужчин Большой хрустальный глобус завоевал француз Мартен Фуркад.

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Теги публикации: Кубок мира, Биатлон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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