Макарайнен стала трехкратной победительницей Кубка мира по биатлону

Финка в последней гонке сезона финишировала выше Кузьминой

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен победила в общем зачете Кубка мира в сезоне 2017/18. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Накануне в российской Тюмени на девятом этапе состоялась заключительная гонка текущего розыгрыша Кубка мира - масс-старт, в котором решалось, кто завоюет Большой хрустальный глобус.

На трофей кроме финки претендовала Анастасия Кузьмина из Словакии. В результате Мякяряйнен в масс-старте заняла шестое место, тогда как представительница Словакии - 11.

Таким образом, по итогам 22 гонок 35-летняя Макарайнен набрала 822 очка. Она опередила Кузьмину в итоговом общем зачете всего на три балла.

what an ending to a superb #biathlon season in #TMN18: a terrific show, full of drama and emotions. Now it's time for athletes to go on a break, but more contents are coming from us and you'll find them on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/y4M2VBb4tM — IBU World Cup (@IBU_WC) March 25, 2018

Победа в общем зачете Кубка мира стала для финской биатлонистки третьей в карьере, ранее ей удавалось выиграть общий зачет турнира в сезонах 2010/11 и 2013/14.

Положение украинских биатлонисток в общем зачете Кубка мира:

11. Юлия Джима - 483

15. Вита Семеренко - 437

21. Валентина Семеренко - 350

42. Анастасия Меркушина - 157

52. Елена Пидгрушная - 96

53. Ирина Варвинец - 84

Напомним, что у мужчин Большой хрустальный глобус завоевал француз Мартен Фуркад.