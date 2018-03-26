Макарайнен стала триразовою переможницею Кубка світу з біатлону

Фінка в останній гонці сезону фінішувала вище Кузьміної

Фінська біатлоністка Кайса Макарайнен перемогла в загальному заліку Кубка світу в сезоні 2017/18. Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Напередодні в російської Тюмені на дев'ятому етапі відбулася заключна гонка поточного розіграшу Кубка світу - мас-старт, в якому вирішувалося, хто завоює Великий кришталевий глобус.

На трофей крім фінки претендувала Анастасія Кузьміна зі Словаччини. В результаті Мякяряйнен в мас-старті посіла шосте місце, тоді як представниця Словаччини - 11.

Таким чином, за підсумками 22 гонок 35-річна Макарайнен набрала 822 очки. Вона випередила Кузьміну в підсумковому загальному заліку всього на три бали.

what an ending to a superb #biathlon season in #TMN18: a terrific show, full of drama and emotions. Now it's time for athletes to go on a break, but more contents are coming from us and you'll find them on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/y4M2VBb4tM — IBU World Cup (@IBU_WC) March 25, 2018

Перемога в загальному заліку Кубка світу стала для фінської біатлоністки третьою в кар'єрі, раніше їй вдавалося виграти загальний залік турніру в сезонах 2010/11 і 2013/14.

Становище українських біатлоністок в загальному заліку Кубка світу:

11. Юлія Джима - 483

15. Віта Семеренко - 437

21. Валентина Семеренко - 350

42. Анастасія Меркушина - 157

52. Олена Підгрушна - 96

53. Ірина Варвинець - 84

Нагадаємо, що у чоловіків Великий кришталевий глобус завоював француз Мартен Фуркад.