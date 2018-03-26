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Макарайнен стала триразовою переможницею Кубка світу з біатлону

НовиниСпорт    26.03.2018 - 08:09
Фото: (twitter.com/IBU_WC)
Фото: (twitter.com/IBU_WC)

Фінка в останній гонці сезону фінішувала вище Кузьміної

Фінська біатлоністка Кайса Макарайнен перемогла в загальному заліку Кубка світу в сезоні 2017/18. Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Напередодні в російської Тюмені на дев'ятому етапі відбулася заключна гонка поточного розіграшу Кубка світу - мас-старт, в якому вирішувалося, хто завоює Великий кришталевий глобус.

На трофей крім фінки претендувала Анастасія Кузьміна зі Словаччини. В результаті Мякяряйнен в мас-старті посіла шосте місце, тоді як представниця Словаччини - 11.

Таким чином, за підсумками 22 гонок 35-річна Макарайнен набрала 822 очки. Вона випередила Кузьміну в підсумковому загальному заліку всього на три бали.

Перемога в загальному заліку Кубка світу стала для фінської біатлоністки третьою в кар'єрі, раніше їй вдавалося виграти загальний залік турніру в сезонах 2010/11 і 2013/14.

Становище українських біатлоністок в загальному заліку Кубка світу:
11. Юлія Джима - 483
15. Віта Семеренко - 437
21. Валентина Семеренко - 350
42. Анастасія Меркушина - 157
52. Олена Підгрушна - 96
53. Ірина Варвинець - 84

Нагадаємо, що у чоловіків Великий кришталевий глобус завоював француз Мартен Фуркад.

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Теги публікації: Кубок мира, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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